Gegenbewegungen: Rechtspopulistische Weltentwürfe

Globalisierung, Individualisierung und Digitalisierung verändern unsere Gesellschaft. Dabei lösen sich gemeinsame Werte und Identitäten in eine bunte Vielfalt auf. Aber: Seit mindestens 25 Jahren entstehen in modernen Gesellschaften Gegenbewegungen in der Form (rechts)-populistischer und extremer Bewegungen und Parteien. Sie bieten eindeutige, exklusive und autoritäre Lösungen und Identitätsnarrative an. Im Vortrag zeigt der Referent, wie sie nationale und autoritäre Gegenpositionen konstruieren und in politische Erfolge ummünzen. Abschließend werden Strategien gegen Populismus und Extremismus vorgestellt und diskutiert.