Gehörlosigkeit – wenn Sprache ohne Stimme selbstverständlich ist

Wie „hören“ Gehörlose Musik? Und können sie singen? Was macht Gehörlosenkultur aus? Wie funktioniert Gebärdensprache? Kann alles in Gebärden ausgedrückt werden?

Der Abend mit Referentin Teresa Klein lädt ein, die faszinierende Sprache und Kultur gehörloser Menschen kennenzulernen. Sie haben die Gelegenheit, einzelne Gebärden auszuprobieren und erhalten Hinweise, was Sie zum Gelingen von Kommunikation beitragen können.