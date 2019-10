Gehört gemeinsam

Dieser Abend ist mehr als nur Musik. Es geht um ein Lebensprojekt, um die Frage wie unser Leben in Deutschland und in Europa aussehen kann! Wir möchten zeigen, wie verschiedene Einflüsse unsere Identität beeinflussen, was sich am besten in der Musik wiederspiegelt. Hierfür kommt die Gruppe Nico Theo Quartett, welche die griechische Musik bis tief in die Folklore erkundet, und damit etwas vollkommen Neues erschafft, etwas Weltoffenes und in jeder Hinsicht Modernes. Was wir erleben, ist die Wiedergeburt des europäischen Jazz, das unsere Gesellschaft wunderbar beschreibt.NICO THEO Quintett

Das Quintett NICO THEO steht für eine moderne Jazzformation. Ihre Eigenkompositionen sind stark von Weltmusik und Pop beeinflusst. Sowohl die diversen ethnischen und musikalischen Wurzeln der Band sind durch tragende Melodien, einem hohen rhythmischen Energiefluss und atmosphärischen Klangflächen spürbar. Dies ist u.a. in Arrangements wie dem griechischen Kriegertanz „Zembekiko“ zu erleben.

Bereits kurz nach der Bandgründung (September 2018) gewann das Quintett im Rahmen eines Jazzwettbewerbs der Hochschule für Musik Würzburg den Förderpreis. Mit ihrem Programm //ROOTS\\spielte das Quintett schon zahlreiche Konzerte im Raum Würzburg. Im Sommer 2019 folgt eine Aufnahmeproduktion, welche am 15.11.19 im Jazz-Club „Kiste“ in Stuttgart veröffentlicht wird.

Nico Theodossiadis\\ Saxophone, Composer, Booking Simon Schneid\\ Guitar, Composer, Booking Jan-Peter Itze\\ Piano, Composer Andreas Eiber\\ E-Bass Konrad Patzig\\ Drums