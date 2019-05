Geheimnisflüsterer - Was ist wichtig?

Der hauptberufliche Zauberer und Moderator Mario Richter ist seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Shows und Straßenshows in und außerhalb Deutschlands unterwegs. Er ist Preisträger mehrerer Publikumspreise. 2018 sorgte er deutschlandweit für Aufsehen mit seiner spektakulären „Entfesselung im Bodensee“. Mit seinem Markenzeichen den grünen Schuhen zeigt er, dass er andere Wege in der Zauberkunst geht. Das Publikum nimmt Mario dabei sympathisch frech, verträumt und magisch an die Hand. Mit einem verschmitzten Grinsen im Gesicht und jeder Menge Staunen aus der Kiste spielt er bei der Bundesgartenschau seine poetische Show „Was ist wichtig?“. Er verbindet darin gekonnt faszinierende Magiekunst mit nachdenklichen Themen, ohne das Lachen außen vor zu lassen. Erwachsene und Kinder sind begeistert und Mario bringt sie gleichermaßen innerlich zum Leuchten. Der rote Faden der Show ist die Liebe. „Es ist eine etwas andere Show voller Magie, Lachen und dem Nachdenken über das, was vielleicht wirklich wichtig ist. Ich freue mich auf viele Zuschauer“ – sagt Mario Richter. Diese Show ist international verständlich.