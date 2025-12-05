Geheimnisse der Technik

mit Christoph Meschner und Tobias Richter in der Stadtbibliothek Göppingen

Woher weiß die Ampel, wann sie auf Grün schalten soll? Wie funktioniert ein Roboter?

Flugzeuge, Computer, Smartphones, große und kleine Maschinen, Wolkenkratzer, Werkzeuge, elektrische Schaltungen – die Technik, und die Mechatronik als ein Teil davon, ist ein riesiges Feld voller bekannter und unbekannter Phänomene.

Die Stadtbibliothek Göppingen lädt alle technisch interessierten und neugierigen Kinder ab 7 Jahren am Freitag, 5. Dezember 2025 um 15 Uhr zu einem spannenden Mechatronik-Workshop ein.

Christoph Meschner und Tobias Richter von der Hochschule für Technik Esslingen – Campus Göppingen gehen zusammen mit den Kindern einigen Geheimnissen der Technik auf den Grund.

Mitmachen ist erwünscht. Der Eintritt ist frei.

Der Workshop ist eine Kooperationsveranstaltung der Stadtbibliothek Göppingen und der Hochschule für Technik Esslingen – Campus Göppingen.