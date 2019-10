Geheimnisse des Feuers

Wir wollen gemeinsam in die Kunst des Feuermachens eintauchen, uns ausprobieren und spielerisch unser Wissen erweitern mit dem Ziel uns am Ende eine kleine warme Mahlzeit auf einem - ganz ohne Streichhölzer - entzündetem Feuer zu kochen. Den nötigen Kocher dazu darf jeder selbst herstellen und kann ihn am Ende als Andenken - oder auch als praktisches Tool für den nächsten Campingurlaub - mitnehmen. Außerdem wollen wir noch leckere Pizza direkt über dem Feuer auf einem heißen Stein backen. Es wird ein tolles Event für Erwachsene und Kinder in Begleitung ab 8 Jahren!