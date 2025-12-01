Geheimnisse einer armen Seele

bis

Theater hinterm Scheuerntor Am Marktplatz 4, 73655 Plüderhausen

Triggerwarnung: Wer bei einem Theaterbesuch in erster Linie Klarheit und gute Unterhaltung erwartet, der kommt bei diesem Stück sicher nicht auf seine Kosten. Empfehlung: Menschen mit einer Neigung zum Außergewöhnlichen und Ungefähren, mit einem empfindsamen Sensorium für Bereiche, die dem Alltagsbewusstsein eher verschlossen bleiben, werden mit großer Sicherheit fündig. Und es gibt wenig Licht. In der Dunkelheit sieht man nämlich besser. Getragen wird der Abend aber von Hoffnung! Wäre das etwas für Sie?

Info

Theater hinterm Scheuerntor Am Marktplatz 4, 73655 Plüderhausen
Theater & Bühne
bis
Google Kalender - Geheimnisse einer armen Seele - 2025-12-12 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Geheimnisse einer armen Seele - 2025-12-12 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Geheimnisse einer armen Seele - 2025-12-12 20:00:00 Outlook iCalendar - Geheimnisse einer armen Seele - 2025-12-12 20:00:00 ical
bis
Google Kalender - Geheimnisse einer armen Seele - 2025-12-13 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Geheimnisse einer armen Seele - 2025-12-13 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Geheimnisse einer armen Seele - 2025-12-13 20:00:00 Outlook iCalendar - Geheimnisse einer armen Seele - 2025-12-13 20:00:00 ical

Tags