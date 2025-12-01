Geheimnisse einer armen Seele

Triggerwarnung: Wer bei einem Theaterbesuch in erster Linie Klarheit und gute Unterhaltung erwartet, der kommt bei diesem Stück sicher nicht auf seine Kosten. Empfehlung: Menschen mit einer Neigung zum Außergewöhnlichen und Ungefähren, mit einem empfindsamen Sensorium für Bereiche, die dem Alltagsbewusstsein eher verschlossen bleiben, werden mit großer Sicherheit fündig. Und es gibt wenig Licht. In der Dunkelheit sieht man nämlich besser. Getragen wird der Abend aber von Hoffnung! Wäre das etwas für Sie?