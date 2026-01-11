Geheimplan gegen Deutschland und OPAS HEIMAT — Eine szenische Lesung

Der Text GEHEIMPLAN stammt aus der Feder von Lolita Lax, Jean Peters, Kay Voges. OPAS HEIMAT wurde von der Autorin Derya Türkmen verfasst. Beide Geschichten werden ineinander verzahnt zu einem Stück. GEHEIMPLAN GEGEN DEUTSCHLAND behandelt das geheime Treffen von AfD-Politikern, Neonazis, Identitären und finanzstarken Unternehmern in Potsdam im November 2023. Das Treffen wurde von der Investigativ-Redaktion CORRECTIV aufgedeckt und belauscht. OPAS HEIMAT wiederum ist die Geschichte einer türkischen Familie, die seit über fünf Jahrzehnten in Deutschland leben und von diesem Potsdamer Treffen direkt betroffen sind. Das trifft auf viele Millionen Menschen mit Migrationshintergrund zu, die in Deutschland ihre Heimat gefunden haben.