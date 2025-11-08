Das besondere kulturelle Bonbon, nur einmal zu jeder Neuproduktion im Anschluss an eine Vorstellung.

Beim "Geheimtipp" präsentiert das beteiligte Ensemble verschiedene kleine Überraschungen – inspiriert vom Stück, seinen Themen, Klängen, den Erfahrungen im Probenprozess oder dem*r Autor*in. Die ganz subjektive Auswahl obliegt dabei den Darsteller*innen, die z. B. auch ihre im Stück gespielten Figuren zur Sprache kommen lassen und einen tieferen Einblick in deren Seelenleben oder Interessensbereiche geben können.

Frisch, einmalig und überraschend bietet diese ca. 40-minütige Veranstaltung eine bereichernde Ergänzung zur Inszenierung, ist aber auch ohne vorherigen Vorstellungsbesuch als erste Begegnung mit dem Ensemble, dem Stück oder dem Theater überhaupt inspirierend: Bei freiem Eintritt erlebt man garantiert etwas Besonderes.