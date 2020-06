Gehen - Ein Stadtspaziergang zu zweit

"Das Gehen ist Öffnung zur Welt. Es versetzt den Menschen zurück in das glückselige Gefühl seiner Existenz." (David Le Breton, Lob des Gehens)

Entspanntes Gehen. Fuß vor Fuß, abrollen, Ferse auf den Boden, abrollen. So gehe ich – so gehen Menschen schon immer. Und beim Gehen entstehen Gedankengänge. Gehen sie im Duo mit den Spieler*innen in den öffentlichen Raum rund um das JES. Machen sie gemeinsam Fortschritte. Üben sie den aufrechten Gang. Unternehmen sie einen Erkundungsgang und verschaffen sie sich dabei Zugang zu Geschichten. Bei diesem Umgang laufen die Begegnungen wie von selbst. Wir wünschen uns, dass Sie bei dieser 50-minütigen Performance begeistert mitgehen.

Premiere: 25. Juli 2020

Startpunkt: JES-Foyer