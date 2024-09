Geigers Steaktasting

Freu Dich auf ein erstklassiges Acht-Gänge-Menü mit regionalem Spitzenfleisch. Zusätzlich gibt es Fachwissen rund um das Thema Fleisch und Steaks vom Fleischsommelier Christian Geiger.

Du hast die einmalige Gelegenheit, die Vielfalt und Qualität verschiedener Fleischsorten zu erkunden.

Bei diesem Tasting wirst Du die Möglichkeit haben, Deine Geschmacksknospen mit einer Auswahl an erstklassigem Fleisch zu verwöhnen.

Das Ziel ist es, Dir ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis zu bieten, bei dem Du die feinen Nuancen und Aromen unterschiedlicher Fleischsorten entdecken kannst.

Während des Tastings werden Christian Geiger und Jan Edlich Dir nicht nur die Herkunft und Besonderheiten der einzelnen Fleischsorten erklären, sondern auch Tipps zur Zubereitung und Kombination mit verschiedenen Gewürzen und Beilagen geben.

Du wirst die Möglichkeit haben, Deine Sinne zu schärfen und Dein Wissen über Fleisch zu erweitern.

Es wird sehr großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit gelegt, daher stammen die Fleischprodukte von vertrauenswürdigen Lieferanten, die artgerechte Tierhaltung und umweltfreundliche Praktiken gewährleisten.

Wir möchten, dass Du nicht nur den Geschmack genießen, sondern auch das gute Gewissen hast, hochwertiges Fleisch zu probieren.

Du wirst mit einem Aperitif in den Räumlichkeiten in Heilbronn in der Kaiserstraße 34 empfangen. Genieße anschließend eine Acht-Gänge-Verkostung mit Qualitätssteaks von verschiedenen Tierarten und mit unterschiedlichen Reife- und Zubereitungsmethoden.

Außerdem lernst Du neue Zuschnitte und Cuts kennen. Entdecke Deinen persönlichen Favoriten des Abends.