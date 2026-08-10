Geigers Steaktasting

Erlebe einen besonderen Genussabend rund um das Thema Steak und tauche ein in die Welt hochwertiger Fleischqualität.

Beim Steak-Tasting bei GEIGER erwarten Dich verschiedene sorgfältig ausgewählte Steak-Cuts, die Dir die Vielfalt, den Geschmack und die Besonderheiten unterschiedlicher Zuschnitte näherbringen.

Während des Tastings erfährst Du Spannendes über Herkunft, Reifung und Zubereitung von Steaks. Unsere Experten geben Dir wertvolle Einblicke in die Unterschiede der einzelnen Cuts, erklären, worauf es bei Qualität wirklich ankommt, und teilen praktische Tipps für die perfekte Zubereitung zu Hause – vom richtigen Gargrad bis zur optimalen Ruhezeit.

Begleitet wird das Tasting von passenden Beilagen, die den Charakter der Steaks unterstreichen, ohne den Geschmack zu überdecken. In entspannter Atmosphäre hast Du die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Neues zu lernen und Deine persönlichen Favoriten zu entdecken.

Ob Steak-Fan, Genussmensch oder neugieriger Einsteiger: Dieses Steak-Tasting ist ein Erlebnis für alle, die gutes Fleisch schätzen und mehr darüber erfahren möchten. Freu Dich auf einen Abend voller Geschmack, Wissen und echter Metzgerleidenschaft bei GEIGER.

Weitere Infos auf www.geiger-metzgerei.de/events