GeilePunkrockSause No.2

Yeah! Am 11.01.2019 geht die GeilePunkrockSause im Kaiser in die zweite Runde!

Mit dabei: Deface | Faselnuss | Double U D40

DEFACE

Deface steht für schnelle Punkmucke mit Trompetenklängen garniert, die stets für nassgeschwitzte Hemden und Höschen sorgt. Alkoholika wird konsumiert, Spaß wird garantiert!

Eine textliche Vielfalt, von aktuellen politischen Themen bis hin zu energiegeladener Gutelaunemusik, spricht ein breites Publikum an! So steht der Spaß an der Musik, für Band und Publikum, immer im Vordergrund und Rock ‚n‘ Roll wird gelebt.

FASELNUSS

Mit ganzem Stolz präsentieren die Jungs von Faselnuss ihren Pommesgabel-Punk-Pop, der ohne Umwege an dein Trommelfell klopft und deine Glückshormone Sirtaki tanzen lässt. Wer sich also nicht immer ganz so ernst nimmt, ist bei dieser Band am Ziel seiner Träume angelangt.

DOUBLE U D40

Pop-Punk und Songs zum traurig sein aus dem Süden Deutschlands. Party since 2014!