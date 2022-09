Geislinger Alltagsleben

Vom Herbst 1763 bis zum Sommer 1769 war Schubart in Geislingen als Adjunkt (Hilfslehrer) für den kränkelnden Präzeptor Wilhelm Georg Röbelen tätig.

Ein Ventil für die von ihm empfundene geistige Enge der Kleinstadt waren die von ihm für seine Schüler verfassten beißenden und provokanten Schuldiktate. Rund 230 dieser Diktate sind erhalten, davon ein Fünftel bisher noch ungedruckt.

Der Germanist Dr. Stefan Knödler fasst diese erstmals umfassend in einer kommentierten Ausgabe zusammen und bietet an diesem Abend Einblicke in sein Projekt und in den Alltag des beschaulichen Handwerkerstädtchens aus Sicht Schubarts.