Geislinger Metal Inferno 2.0

Am 22. November 2025 wird das MieV wieder zum Epizentrum der harten Klänge! Beim Metal Inferno 2.0 erwarten euch drei kompromisslose Bands, die die Bühne in Schutt und Asche legen: Chasing Fear, Skeleton Pit und Sacrificium.

Chasing Fear kombiniert Thrash Metal, Melodic Death Metal, Groove Metal und Metalcore zu einem energiegeladenen modernen Sound. Seit ihrem Live-Debüt 2023 begeistert die fünfköpfige Band mit intensiver Bühnenpräsenz und musikalischer Vielfalt. Ihre aktuelle Setlist bietet ein 45-minütiges Metal-Inferno aus kraftvollen Gitarrenriffs, präzisem Schlagzeugspiel und intensiven Vocals. Einflüsse von Bands wie Lamb of God, Arch Enemy, Kreator oder Slayer prägen ihren einzigartigen Stil.

Skeleton Pit

Old-School Thrash Metal – roh, aggressiv und ohne Kompromisse! Skeleton Pit versetzen euch zurück in die 80er Jahre. Nach ihrem Debüt „Chaos At The Mosh-Reactor“ haben die Aalener Jungs zahlreiche Bühnen zerlegt, darunter das SUMMER BREEZE und Shows mit Sepultura, Municipal Waste und Tankard. Mit ihrem aktuellen Album „Lust To Lynch“ liefern sie Thrash-Kraftfutter, das jedem Kutten- und High-Top-Fan die Freudentränen in die Augen treibt.

Sacrificium aus Stuttgart steht seit über 20 Jahren für vielseitigen, energiegeladenen Death Metal mit Tiefgang – ohne die geradlinige Brutalität zu vergessen. Mit Konzerten in 13 Ländern, Festivalauftritten und Alben wie „Cold Black Piece of Flesh“, „Escaping the Stupor“ und zuletzt „Oblivion“ hat sich die Band international einen Namen gemacht. Ihre Musik verbindet Old-School-Death mit modernen Einflüssen und rollt live mit Präzision, Energie und Emotionen über das Publikum hinweg. Nach Touren durch Europa, Mexiko und Guatemala bringen Sacrificium ihre geballte Live-Power nun nach Geislingen!