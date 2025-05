Geislinger Stadtspaziergang

Geislingen entdecken – hautnah & exklusiv!

Besuchen Sie vier Geislinger Betriebe an einem Abend und blicken Sie hinter die Kulissen! In jeweils 30 Minuten tauchen Sie in die Vielfalt der lokalen Unternehmen ein – mit spannenden Einblicken, besonderen Geschichten und den Menschen dahinter.

Genießen Sie dazu kleine Snacks & Getränke und lassen Sie den Abend beim Meet & Greet ausklingen.

Perfekt für alle! Ob allein, mit Freund:innen, Kolleg:innen, Stammtisch oder Verein – kommen Sie mit und erleben Sie Geislingen neu!