Geissberg Alm

Genieße Wein & hausgemachte Snacks mit herrlichem Blick über das Eberbachtal. Die Pop up Ausschankhütte inmitten der Weinberge.

Oberhalb des malerischen Geissbergs, umgeben von Weinbergen, lädt die GeissbergAlm zu besonderen Momenten ein. Diese Pop-up-Weinberghütte der Familie Schweikert bietet eine beeindruckende Aussicht über das Eberbachtal und verwöhnt ihre Gäste mit ausgewählten Weinen und hausgemachten Snacks.

Ob als Zwischenstopp für Radfahrer und Wanderer oder als Treffpunkt für Genießer – die GeissbergAlm ist der perfekte Ort für eine entspannte Auszeit. Auch private Feiern sind hier möglich.

Die Weinausschankhütte hat nur bei gutem Wetter geöffnet, gerne noch mal auf der Website nachschauen oder direkt anrufen.