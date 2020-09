Am Donnerstag, dem 22. Oktober 2020 ist das Landestheater Tübingen mit dem inszenierten Konzert von Heiner Kondschak „Geisterstunde im Chelsea Hotel“ zu Gast in der Stadthalle Plochingen (Hermannstraße 25, 73207 Plochingen).

Das Chelsea Hotel in New York war seit den 1960er Jahren Zufluchtsort und Heimat für die wichtigsten Künstler ihrer Zeit – für Schriftsteller wie Jack Kerouac und Arthur Miller, Maler wie Salvador Dalí und Andy Warhol oder Musiker wie Bob Dylan, Joni Mitchell, Leonard Cohen, Bob Marley und Tom Waits. Heute ist das legendäre Künstlerhotel zwecks Umbaus zu einem luxuriösen Apartmenthotel für die Schönen und Reichen dieser Welt geschlossen. Doch der Immobilienhai hat die Rechnung ohne die rebellischen Geister der Vergangenheit gemacht, die im „Chelsea“ immer noch ganz lebendig sind. Mit ihnen verbündet sich die Sängerin Patti Smith und inszeniert zur Geisterstunde eine musikalische Instandbesetzung des Hotels. Die Grandmother des Punk gründet eine Band aus ehemaligen Gästen des „Chelsea“ für ein einmaliges Konzert. Auf dem Programm stehen u.a. „Woodstock”, „Dance me to the end of love”, „No woman no cry”, „Cold cold ground” und „Because the night”.

Heiner Kondschak ist Autor, Regisseur, Schauspieler und musikalisches Multitalent. Mit großem Erfolg inszenierte er musikalische Biographien für das Theater u.a. über Rio Reiser, John Lennon, Bob Dylan (2012 in Plochingen), Pete Seeger (2017 in Plochingen) und die Mitglieder des legendären Club 27 (2015 in Plochingen).

Karten zum Preis von 20,- bis 24,- € (ermäßigt von 13,- bis 15,- €) gibt es im Vorverkauf in der PlochingenInfo (Marktstraße 36, 73207 Plochingen). Reservierungen über: Tel. 07153 / 7005-250.

Beginn der 1. Vorstellung: 17 Uhr, Beginn der 2. Vorstellung: 20 Uhr. Das Stück wird ohne Pause durchgespielt, eine Pausenbewirtung findet nicht statt und auch die Garderobe ist nicht in Betrieb. Es ist Pflicht, in sämtlichen Räumen in der Stadthalle, auf den Treppen und in den sanitären Anlagen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Am Sitzplatz kann diese während der Veranstaltung abgenommen werden.