Geistliche Abendmusik

Mit dem Konzert am Sonntag, den 9. Februar 2020 um 19 Uhr wird die Jubiläumsreihe der Geistlichen Abendmusik im Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe eröffnet. Seit 10 Jahren gibt es diese Veranstaltungen, die sich inzwischen großer Beliebtheit erfreuen.

Das Tübinger Ärzteorchester spielt ein exzellentes musikalisches Programm. Die bekannte „Nussknacker“-Suite von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, Werke von Cécile Chaminade und die Sinfonie Nr. 2 op. 35 in D-Dur von Louise Farrenc. Beide Frauen gehören zu den bedeutsamsten französischen Komponistinnen des 19. Jahrhunderts. Bewusst sollte an diesem Abend das Programm den Frauen als Komponistinnen und Musikerinnen gewidmet sein. Dirigent, Ulrich Bürck (*1966) ist darauf bedacht, Konzertereignisse zu schaffen, in denen das jeweils Besondere von musikalischen Meisterwerken intensiv erlebt werden kann - z. B. durch Kombination älterer, scheinbar vertrauter, mit neuer oder ungewöhnlicher Musik. Bürck leitet seit 2017 das Tübinger Ärzteorchester. Er ist Musiklehrer am Tübinger Uhland-Gymnasium. Neben seinen Projekten als Lehrer und Ensembleleiter arbeitet er regelmäßig als Cellist, Pianist, Komponist und Arrangeur.