Geistliche Abendmusik zum Dreikönigsfest

Festliche Werke für Sopran und Instrumental-Ensemble zum Fest Heilige Drei Könige.

Im Mittelpunkt der traditionellen geistlichen Abendmusik werden auch dieses Mal wieder Vokalwerke aus verschiedenen Epochen stehen. Als Ausführende wird dafür zum ersten Mal die aus Japan stammende Sopranistin Chisa Tanigaki in Hirsau zu hören sein.

Begleitet wird sie von der von Anfang an diesem Tag in Hirsau zu erlebenden, bestens bewährten Cembalistin Christa Stolzenburg und dem ebenfalls zum „Ur-Ensemble“ gehörenden Gottfried Müller am Violoncello. Dazu kommen in diesem Jahr drei Holzblas-Instrumente, nämlich die von Bärbel Schulz gespielte Querflöte sowie Oboe und Englischhorn, die von Frank Massoth geblasen werden. Diese Besetzung verspricht nicht nur einen besonders festlichen, weihnachtlichen Klang, sondern auch eine abwechslungsreiche Mischung unterschiedlicher musikalischer Farben.

Während die Sopranistin Auszüge aus weihnachtlichen Kantaten von Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann sowie einige Weihnachtslieder in alten Fassungen vortragen wird, werden im reinen Instrumentalteil entsprechend der Ensemblezusammensetzung in diesem Jahr ausschließlich Bläserstücke zu hören sein. Darunter finden sich neben Triosonaten für Querflöte und Oboe von Johann Joachim Quantz und Telemann sowie einer Flöten-Sonate von Francesco Geminiani auch „La Califfa“, ein Stück des bekannten Filmkomponisten Ennio Morricone.

Wie bei allen vorausgegangenen Konzerten zum Dreikönigsfest in der Aureliuskirche werden die musikalischen Beiträge auch in diesem Jahr wieder durch passende literarische und geistliche Texte unterbrochen wie ergänzt und kommentiert.