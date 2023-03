Geistliche Impusle zur Fastenzeit

Annette Steck und der Ausschuss Pastoral und Geistliches Leben laden zu vier "Geistlichen Impulsen" in der Fastenzeit ein. Sie eröffnen auf ganz unterschiedliche Weise Zugang zu verschiedenen Aspekten der Fastenzeit und deren Bedeutung für das eigene Leben.

Der vierte und letzte Termin widmet sich der Geistlichen Bedeutung der Kar- und Ostertage:

VON GRÜNDONNERSTAG BIS OSTERN - Die Feier der heiligen drei Tage

Die Tage von Gründonnerstag bis zur Osternacht sind Herz und Mitte im Leben der Kirche. Christen erinnern sich an das Leiden und Sterben sowie an die Auferstehung Jesu. In dieses Geschehen sind wir hineingenommen in unserer eigenen Lebensdynamik und gehen mit Jesus den Weg unserer eigenen Menschwerdung: Annehmen und Lieben (Gründonnerstag), Verwundet und Leiden (Karfreitag), Verlassen und Loslassen (Karsamstag), Neuwerden und Auferstehen (Ostern).