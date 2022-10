Das kleine Ich-bin-ich ist ein kleines, nicht näher bestimmbares, buntes Tier, das auf der Suche nach seiner Identität ist. Denn als es gerade genüßlich über eine bunte Blumenwiese spaziert, da trifft es einen Frosch, und der möchte wissen, was für ein Tier es ist. Das kleine Ich-bin-ich weiß darauf keine Antwort zu geben. In seiner Ratlosigkeit beschließt es, irgendeinen zu finden, der ihm helfen kann. So trifft es auf viele Tiere, die ihm in irgend einer Weise alle ein kleines bisschenähnlich sind. Doch jedes Mal bemerkt es, dass es selbst doch auch immer ein bisschen anders ist. Die beiden Darstellerinnen verstehen es, auf verspielt-tänzerisch-bewegte Weise die Poesie dieser wunderbaren Kinderbuchsprache einzufangen. Sie erforschen das wundersame Reich der Tiere und treten mit den Kindern eine vergnügliche Reise ins Reich der Eigen-Arten eines jeden Lebewesens an. Wie schön dass jedeR so anders ist!

Ein bewegt-getanztes Theaterstück für Kinder ab 3 Jahren nach dem Kinderbuchklassiker von Mira Lobe & Susi Weigel. Alle Rechte beim Verlag Jungbrunnen, Wien, Österreich.

Eintritt 4.00€ / Anmeldung erforderlich Anmeldung und weitere Informationen über die Stadtbibliothek, Tel. 07153 / 7005-270.

