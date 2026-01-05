GELD. GIER. MACHT.

Ein Politkrimi inspiriert von wahren Ereignissen unter anderemmit Lara Joy Körner und Max Volkert Martens.

Die Bankangestellte Lena entdeckt zufällig einen großen Steuerbetrug. Mit dem Geschäftsmodell „Cum-Ex“ wird der Staat systematisch um, Milliarden betrogen. Beteiligt sind einheimische Banken, die Anwaltschaft und Steuerfachleute. Und ausgerechnet der Staat, den die Betrügenden um Milliarden bringen, scheint an Aufklärung und Strafverfolgung nur mäßig interessiert zu sein. Lena erkennt, dass die Verantwortlichen bestens vernetzt sind. Ihre Beziehungen reichen bis in höchste gesellschaftliche Kreise. Mit Unterstützung ihrer Freundinnen und Freunde beginnt sie, den Betrug aufzuklären. Doch der Widerstand ist groß. Was wie ein Krimi klingt, basiert auf wahren Geschehnissen. Stefan Zimmermann verarbeitet diese Ereignisse in einem Politkrimi, der die Hintergründe des Cum-Ex-Skandals beleuchtet, ohne die realen Beteiligten direkt zu brüskieren.