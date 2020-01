Gelingende Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen und Angestellten in Vereinen, Initiativen oder Verwaltungen

In Vereinen mit ursprünglich rein ehrenamtlichen Vorständen, wurden zur Entlastung des Vorstands hauptamtliche Geschäftsführungen angestellt, die wichtige Bereiche abdecken. Oder Ehrenamtliche agieren eng mit Hauptamtlichen aufgrund von strukturellen Notwendigkeiten. Häufig ist diese Zusammenarbeit einfach so entstanden oder unvermeidbar. Doch sie birgt immer wieder schwierige Situationen, weil Erwartungen oder Arbeitsbereiche nicht eindeutig geklärt sind, weil Wertschätzung nicht mehr selbstverständlich erfolgt. Das Seminar reflektiert die verschiedenen Seiten und gibt Einblick in erfolgreiche Kommunikationsstrukturen und Methoden, damit eine Zusammenarbeit für beide Seiten zufriedenstellend gelingen kann. An praktischen Beispielen sollen Konfliktsituationen wie auch Möglichkeiten eines wertschätzenden und bereichernden Umgangs miteinander erläutert werden.