Am Montag, den 05.01.2026, ab 16 Uhr wird es rund um das Backhaus in Gellmersbach wieder winterlich warm und herrlich gemütlich!

Wir laden euch herzlich ein zu „Gellmersbach glüht“.

Freut euch auf aromatischen Glühwein, leckeren Punsch, heißen Aperol, Grillwurst, frische Waffeln, Kartoffelsuppe sowie leckere Spezialitäten aus dem Backofen.

Außerdem sorgt unser DJ für Stimmung und heizt euch mit Après-Ski-Musik ordentlich ein!

Kommt vorbei, bringt gute Laune, Freunde und Familie mit und genießt mit uns einen gemütlichen, winterlichen Abend am Feuer.

Wir freuen uns auf euch!

Die Landfrauen & die Sportfreunde aus Gellmersbach