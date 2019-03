Das erste GEMÜ Lounge Event des Jahres 2019 findet am 4. April in Ingelfingen statt.

„Wir warten auf den Osterhasen“ – das ist das Motto der ersten diesjährigen GEMÜ Lounge, die am4. April 2019 stattfindet. Feierabend Live-Musik, Tischkicker-Matches und frühlingshafte Stärkungen holen auch den Letzten aus dem Winterschlaf. Die Party startet ab 18:00 Uhr auf dem Fritz-Müller-Platz in Ingelfingen.

Mit der GEMÜ Lounge organisiert und begleitet GEMÜ lokale Veranstaltungen und trägt so zur Berei-cherung regionaler Events bei. Das Veranstaltungsformat ist sehr vielfältig und bei vielen Veranstaltungen präsent: Sportevents, Konzerte, Partys – die GEMÜ Lounge ist dabei. Eins jedoch habenalle Events gemeinsam: Gute Gespräche, ein harmonisches Miteinander und die bunte Vielfalt verschiedener Aktionen stehen im Vordergrund.

Am Ende des Tages ist für die Macher der GEMÜ Lounge vor allem eines wichtig: Das Lächeln auf den Lippen der Besucher – gemäß dem Slogan „Lächle mit uns!“ sorgt GEMÜ nicht nur firmenintern für ein Lächeln, sondern auch für die Verbreitung der guten Laune in der Region Hohenlohe.

Weitere Informationen rund um die GEMÜ Lounge und die nächsten Termine finden Interessierte unter: https://www.gemu-group.com/de_DE/karriere/termine/gemue-lounge/

Hintergrundinformationen

Die GEMÜ Gruppe entwickelt und fertigt Ventil-, Mess- und Regelsysteme für Flüssigkeiten, Dämpfe und Gase. Bei Lösungen für sterile Prozesse ist das Unternehmen Weltmarktführer. Das global ausgerichtete, unabhängige Familienunternehmen wurde 1964 gegründet und wird seit 2011 in zweiter Generation von Gert Müller als geschäftsführender Gesellschafter gemeinsam mit seinem Cousin Stephan Müller geführt.

Die Unternehmensgruppe erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von über 330 Millionen Euro und beschäftigt heute weltweit über 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon mehr als 1.100 in Deutschland. Die Produktion erfolgt an sechs Standorten: Deutschland, Schweiz und Frankreich sowie in China, Brasilien und den USA. Der weltweite Vertrieb erfolgt über 27 Tochtergesellschaften und wird von Deutschland aus koordiniert. Über ein dichtes Netz von Handelspartnern ist GEMÜ in mehr als 50 Ländern auf allen Kontinenten aktiv. Weitere Informationen finden Sie unter www.gemu-group.com