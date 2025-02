Walldorf räumt auf

Aufruf zur Teilnahme an der zweiten Walldorfer Gemarkungsputzaktion

Die Stadt Walldorf wird 2025 zum dritten Mal eine Gemarkungsputzaktion durchführen. Am Samstag, 8. März, wird wieder gemeinsam unter dem Motto „Walldorf räumt auf“ die Walldorfer Feldflur von achtlos weggeworfenem Müll gesäubert.

Einfach in der Umwelt entsorgter Müll trübt nicht nur die Lebensqualität, sondern gefährdet auch Flora und Fauna. Dies trifft vor allem auf den Plastikmüll zu, der zum Tod von verschiedenen Tieren führen kann. Es ist wichtig, diese Abfälle aus der Natur zu entfernen und einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Wie bereits in den letzten beiden Jahren wird der Fachdienst Umwelt der Stadt die Walldorfer Vereine angeschreiben und um ihre Mithilfe beten. Aber auch Familien, Einzelpersonen und Personengruppen sind gerne eingeladen, an der städtischen Aktion teilzunehmen, um dem achtlos entsorgten Müll in der Feldflur den Kampf anzusagen.

Die Aktion wird am Samstag, 8. März, um 9 Uhr auf dem Gelände des städtischen Bauhofs, Josef-Reiert-Straße 8 (gegenüber von IKEA), beginnen und voraussichtlich gegen 12.30 Uhr enden.

Es werden für die Helfenden Müllsäcke und Handschuhe ausgegeben. Den einzelnen Sammelgruppen werden Suchbezirke zugeteilt, damit die Feldflur gleichmäßig abgearbeitet werden kann. Hierzu wird den Sammelnden zur Orientierung eine Karte ausgehändigt, auf der auch die Ablageorte von gefüllten Müllsäcken eingezeichnet werden können, damit der Bauhof das Sammelgut abholen kann. Nach getaner Arbeit wird auf dem Gelände des Bauhofs für das leibliche Wohl gesorgt.

Für die weitere Organisation wird darum gebeten, online mitzuteilen, dass man an der Aktion teilnehmen möchte und mit wie vielen Unterstützenden geplant werden kann. Die Rückmeldungen sind für die Verantwortlichen wichtig, damit sie die Einteilung der zu bearbeitenden Gebiete anhand der zu erwartenden Helferzahl vornehmen können, wobei auch spontan Helfende willkommen sind.