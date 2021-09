Der AKPV und die Plochinger Vereine führen gemeinsam die alljährliche Gemarkungsputzete durch, bei der Feld- und Waldwege und Straßen von Müll und Unrat befreit werden.

Wir treffen uns auf dem Parkplatz an der Schafhausäckerhalle. Bitte bringen Sie Handschuhe mit. Wir rechnen damit, dass die Aktion gegen 11.00 Uhr beendet ist. Anschließend spendiert die Stadtverwaltung den Helferinnen und Helfern das traditionelle Vesper, und zwar ebenfalls neben der Schafhausäckerhalle. Auch die Bürgerschaft ist herzlich eingeladen, unserer Gemarkung zum Start in den Frühling wieder zu einem sauberen Erscheinungsbild zu verhelfen. Nutzen Sie die Gelegenheit, helfen Sie mit, indem Sie zum Beispiel bei Ihnen „rund ums Haus“ das einsammeln, was andere weggeworfen haben. Ein sauberes Stadtbild erfreut alle!!