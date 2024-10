Gemeinsam gegen den Herzinfarkt Kernen schockt am 6. November

Der DRK-Ortsverein informiert im Bürgerhaus Kernen, Stettener Straße 18, ab 18 Uhr kompakt und stellt die Praxis in den Vordergrund. Denn jeder Mensch kann Leben retten! 2016 haben Kardiologen aus dem Rems-Murr-Kreis den Verein „Gemeinsam gegen den Herzinfarkt“ gegründet. Die DRK-Ortsvereine haben nun die Aufgabe übernommen, Menschen im gesamten Landkreis über die Gefahren eines Herzinfarktes aufzuklären. Erfahrene Einsatzkräfte zeigen am 6. November was bei einem Herzinfarkt zu tun ist, denn im Notfall zählt jede Minute.

Nach einem anschaulichen Kurzvortrag kann gemeinsam an Übungspuppen die Reanimation erprobt und der Einsatz eines Defibrillators ausprobiert werden. Ein Defibrillator ist ein medizinisches Gerät, das elektrische Schocks an das Herz abgibt, um lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen wie Kammerflimmern zu stoppen.

Das DRK-Team demonstriert, wie einfach Erste Hilfe geht, beantwortet Fragen und behandelt, was die Symptome eines Herzinfarkts sind und welche Präventionsmöglichkeiten es gibt. „Wir wollen es möglichst vielen Menschen ermöglichen, dass sie im Notfall Familienangehörigen, Freunden, Bekannten und auch Fremden helfen können. Das ist für uns eine Herzensangelegenheit.“

Eingeladen sind alle Menschen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Gemeinde Kernen statt und ist kostenfrei. Über eine Spende für ihr wichtiges Wirken freuen sich die Ehrenamtlichen des DRK Kernen. Damit das Leben im Rems-Murr-Kreis gewinnt!