Gemeinsam im Clubhaus: Gesellschaftsspiele-Abend

Gemeinsam Zeit verbringen, Vorträge hören, spielen, plaudern, lachen und Kontakte knüpfen - bei unserem neuen Treffpunkt im Clubhaus.

Gemeinsam Zeit verbringen, Vorträge hören, spielen, plaudern, lachen und Kontakte knüpfen - bei unserem neuen Treffpunkt im Clubhaus.

1. Termin am Freitag, 17.7.2026: Vortrag über E-Fahrzeuge von Ralph Linke

2. Termin am Freitag, 25.9.2026: Gesellschaftsspiele-Abend

Herzliche Einladung an alle Interessierten, ganz egal ob Mitglied oder Nichtmitglied! Eintritt frei.