Gemeinsam im Clubhaus: Gesellschaftsspiele-Abend

Gemeinsam Zeit verbringen, Vorträge hören, spielen, plaudern, lachen und Kontakte knüpfen - bei unserem neuen Treffpunkt im Clubhaus.
Gemeinsam Zeit verbringen, Vorträge hören, spielen, plaudern, lachen und Kontakte knüpfen - bei unserem neuen Treffpunkt im Clubhaus.
1. Termin am Freitag, 17.7.2026: Vortrag über E-Fahrzeuge von Ralph Linke
2. Termin am Freitag, 25.9.2026: Gesellschaftsspiele-Abend
Herzliche Einladung an alle Interessierten, ganz egal ob Mitglied oder Nichtmitglied! Eintritt frei.
Info
Clubhaus TSV Crailsheim Schöenbürgstraße 79, 74564 Crailsheim
Freizeit & Erholung