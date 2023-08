In diesem Workshop mit Ulrike Emrich-Lauster lernen die Teilnehmer/innen Musik und Lieder kennen, die sich thematisch um den Herbst drehen. Der Workshop richtet sich an fortgeschrittene Spieler/innen, die Vorkenntnissen im Spiel auf einer Veeh- oder Tischharfe haben, Musikpraxis im Ensemble besitzen und gerne mehrstimmig in einer Gruppe neue Musikstücke erarbeiten möchten.

Musikinstrumente und Noten stehen kostenlos zur Verfügung.

Leitung: Ulrike Emrich-Lauster