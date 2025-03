Gemeinsam Lesen!

Dazu braucht es keinerlei Vorwissen oder Vorbereitung. Es ist auch möglich, einfach nur zuzuhören. Eine Moderatorin sucht die Texte aus, unterstützt und fördert den Austausch innerhalb der Gruppe und sorgt für eine entspannte Atmosphäre. Willkommen sind alle, auch diejenigen, die noch nie in der Stadtbücherei waren oder die – anders als bei einem Lesekreis – nicht unbedingt selbst mitdiskutieren wollen. Es moderiert Inge Straß, ehemalige Lehrerin am Wildermuth-Gymnasium und Fachleiterin für Englisch am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Tübingen.

Die Termine finden in der Stadtbücherei, Nonnengasse 19, im 1. Stock statt. Um eine Anmeldung wird gebeten per E-Mail an monika.fridrich@tuebingen.de oder unter Telefon 07071 204-1644.