Gemeinsam Lesen!

Für alle, die sich gerne über Literatur austauschen oder anderen dabei zuhören möchten, bietet die Stadtbücherei eine offene Leserunde an, die künftig regelmäßig stattfinden soll.

In gemütlicher Atmosphäre lesen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam Literatur und kommen dabei über die Inhalte ins Gespräch.

Dazu braucht es keinerlei Vorwissen oder Vorbereitung. Es ist auch möglich, einfach nur zuzuhören. Eine Moderatorin sucht die Texte aus, unterstützt und fördert den Austausch innerhalb der Gruppe und sorgt für eine entspannte Atmosphäre. Willkommen sind alle, auch diejenigen, die noch nie in der Stadtbücherei waren oder die – anders als bei einem Lesekreis – nicht unbedingt selbst mitdiskutieren wollen. Es moderiert Inge Straß, ehemalige Lehrerin am Wildermuth-Gymnasium und Fachleiterin für Englisch am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Tübingen.