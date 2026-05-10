Gemeinsam Lesen!

Für alle, die sich gerne über Literatur austauschen oder anderen dabei zuhören möchten, bietet die Stadtbücherei einmal monatlich eine offene Leserunde in gemütlicher Atmosphäre an.

Dazu braucht es keinerlei Vorwissen oder Vorbereitung. Es ist auch möglich, einfach nur zuzuhören. Willkommen sind alle, auch diejenigen, die noch nie in der Stadtbücherei waren oder die – anders als bei einem Lesekreis – nicht unbedingt selbst mitdiskutieren wollen.

Es liest und moderiert Inge Straß, ehemalige Lehrerin am Wildermuth-Gymnasium und Fachleiterin für Englisch am Lehrerseminar.