Gemeinsam stärker - die frühen Heilbronner Frauenvereine

Im Sommer 1902 wurde der bürgerliche Heilbronner Frauenverein gegründet, dem weitere Frauenvereine folgten.

Die Heilbronner Vereinsfrauen realisierten nicht nur soziale Projekte, sondern sie sammelten auch Erfahrungen im Organisieren, im Vernetzen und im selbstbewussten öffentlichen Auftreten in einer von Männern geprägten Gesellschaft. Der Vortrag würdigt das Engagement der frühen Heilbronner Vereinsfrauen und zeigt am lokalen Beispiel, dass die Frauenvereine insgesamt wesentlich dazu beitrugen, dass im November 1918 an der Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts auch für die Frauen kein Weg mehr vorbeiführte.

Annette Geisler, 1955 im Südbadischen geboren, ist durchs Studium zunächst nach Stuttgart und 1980 nach Heilbronn gekommen. Sie war 40 Jahre lang im Heilbronner Stadtarchiv als Bibliothekarin und als Lektorin der vielfältigen Stadtarchiv-Publikationen tätig. Ein Schwerpunkt ihres Interesses war und ist einerseits die Heilbronner Alltagsgeschichte mit all ihren Facetten und andererseits die Heilbronner Frauengeschichte. Auch als Stadtführerin war sie zu diesen Themen aktiv.