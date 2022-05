Gemeinsam Streuobstwiesen bewahren: Abendlicher Wiesenspaziergang in Breitenholz

Gemeinsam Streuobstwiesen bewahren: Abendlicher Wiesenspaziergang in Ammerbuch-Breitenholz am Donnerstag, 2. Juni 2022 – Anmeldung bis 22. Mai

Während Streuobstwiesen früher für viehhaltende Betriebe eine wichtige Basis zur Futtergewinnung darstellten, fehlt heute bei der Bewirtschaftung durch Privatpersonen oft die Nutzungsmöglichkeit. Meist muss das Mähgut liegenbleiben, was die Artenvielfalt auf Dauer beeinträchtigt. Auch die häufige Mahd mit dem Rasenmäher oder die völlige Aufgabe der Pflege haben negative Auswirkungen.

Damit die Wiesen auch in Zukunft Lebensraum einer großen Vielzahl wildlebender Tier- und Pflanzenarten sein können, bedarf es einer dauerhaften und angepassten Nutzung des Grünlands unter den Obstbäumen.

Hier möchte der Verein Vielfalt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Gemeinde-/Fachverwaltungen und lokalen Praktikern unterstützen. Entlang des Schönbuch-Westhangs wurde ein Modellprojekt gestartet, welches neue Kooperationen zwischen Wiesenbesitzern und Landwirten fördern soll. Dort, wo den Eigentümern Nutzungsmöglichkeiten fehlen und die Mahd zur Last wird, soll durch privatrechtliche Absprachen die Mahd der Wiesen teilweise wieder in landwirtschaftliche Produktionsabläufe integriert werden. Am Donnerstag, 2. Juni 2022 sind Streuobstwiesenbesitzer und - Eigentümer sowie alle am Thema Interessierte zu einem abendlichen Wiesenspaziergang in Ammerbuch-Breitenholz eingeladen, bei dem die Idee des Projekts sowie weitere Pflegemaßnahmen im Grünland vorgestellt werden. Neben den Themen rund um die Pflege von Grünland und Streuobst soll es auch um weitere Schutzziele im NSG, wie zum Beispiel den Schutz von seltenen Schmetterlingen gehen. Wie schon heute die Pflege von Streuobstwiesen zukunftsfähig gestaltet werden kann, wird vor Ort von zwei besonders engagierten Praktikern vorgestellt. Daneben wird bei dem Spaziergang auch der kulinarische Aspekt der Landschaftspflege nicht zu kurz kommen.

Das Schutzgebiet und insbesondere das Naturschutzgebiet „Schönbuch-Westhang/Ammerbuch“ sind europaweit von großer Bedeutung. Die Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Kulturlandschaftstypen und beherbergen mehr als 5000 Tier- und Pflanzenarten, darunter viele Vögel, Fledermäuse, Insekten und Wiesenblumen. Doch um die Artenvielfalt zu erhalten müssen Wege gefunden werden, die Eigentümer*innen bei der großen Herausforderung zu unterstützen, diese einzigartige Landschaft durch regelmäßige Pflege für künftige Generationen zu bewahren.

Treffpunkt ist rund 100 m nördlich der Kreuzung Wiesbruchweg/Heiligengasse um 17:00 Uhr. Festes Schuhwerk sowie wetterangepasste Kleidung sind erforderlich, ebenso eine Anmeldung unter info(@)vielfalt-kreis-tuebingen.de bis zum 22. Mai 2022. Der Weg ist nicht barrierefrei, bei starkem Regen oder Unwetter muss die Veranstaltung auf den 21. Juni 2022 verschoben werden.