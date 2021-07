Bezahlbarer Wohnraum ist in vielen urbanen Regionen Mangelware. Immer mehr Menschen schließen sich daher zusammen, um die Gestaltung ihrer Wohnverhältnisse selbst in die Hand zu nehmen: Mehrgenerationenprojekte boomen, neue Genossenschaften entstehen – gemeinschaftliches Wohnen ist ein großes Thema.

Die Ausstellung »Gemeinsam wohnen! Häuser und Quartiere für eine Gesellschaft im Wandel.« trägt Impulse für zeitgenössische Formen gemeinwohlorientierten Wohnens in die Region Stuttgart – und schaut dabei nach Zürich: Hier entstanden in den letzten 20 Jahren eine ganze Reihe beispielgebender Wohnbauprojekte, die die Idee des Zusammenlebens in der Stadt von Grund auf erneuern. Häufig von Genossenschaften getragen, verbinden diese Projekte soziale Aspekte mit innovativen Grundrisslösungen.

In einer begleitenden Plakatausstellung präsentieren sich ausgewählte Initiativen aus der Region Stuttgart mit ihren Vorstellungen und Konzepten von zukunftsfähigen Wohn- und Lebensmodellen. Verbunden mit Einblicken in die Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBA’27) und das IBA’27-Projekt »Der Neue Stöckach« versammelt die Ausstellung somit eine ganze Palette von beispielhaften Lösungen, die vielschichtiges und inspirierendes Anschauungsmaterial bietet – Material, das auch die Vorhaben und Projekte der IBA’27 bereichern kann.

Ausstellungsort ist »Der Neue Stöckach«: Das ehemalige Betriebsgelände im Stuttgarter Osten, das die Energie Baden-Württemberg EnBW mit der IBA’27 zu einem neuen urbanen Quartier entwickelt.

Ehemaliges Betriebsgelände der EnBW am Stöckach Hackstraße 31, 70190 Stuttgart U4/U9: Karl-Olga-Krankenhaus Laufzeit der Ausstellung:16.07.21 – 17.09.21 Vernissage:15.07.21, ab 18 Uhr Öffnungszeiten:Mittwoch bis Samstag 14 – 19 Uhr Sonntag 11 – 17 Uhr Führungen:immer donnerstags um 17.30 Uhr Anmeldung: veranstaltungen@iba27.de