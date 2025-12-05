Gemeinsame Brettspielzeit!

Wir laden am 05. Dezember 2025 Spielerinnen und Spieler jeden Alters ein, gemeinsam eine famose Zeit voller Spaß, Strategie und Spannung zu erleben.

Egal, ob du ein erfahrener Brettspieler oder einfach nur neugierig auf diese faszinierende Welt bist, wir haben für alle etwas zu bieten!

Los geht’s um 17:30 Uhr im Foyer der Karlsberghalle Crailsheim, gespielt werden kann dann bis 22:00 Uhr. Natürlich werden neue Spielerinnen und Spieler auch nach 17:30 Uhr in die Spielerunden integriert.

Betreutes Spielen, bedeutet, dass unsere enthusiastischen Erklärerinnen und Erklärer vor Ort sind und so lästiges Regeln lesen überflüssig machen. Also einfach vorbeikommen und losspielen. Unser engagiertes Team wird dafür sorgen, dass jeder Teilnehmer das richtige Spiel findet und sich wohl fühlt.

Zur Verfügung stehen an dem Abend all unsere 800 Spiele und unser monatlich wechselndes Spiel des Monats. Ansonsten darf gerne auch mitgebracht werden, was die Spielesammlung hergibt. Ob leichtfüßiges Familienspiel, brettharter Expertentitel, anspruchsvolles Kennerspiel oder wildes Partyspiel, ihr seid völlig unbeschränkt in eurer Auswahl. Mitspielerinnen und Mitspieler finden sich bestimmt.

Getränke und Knabbereien sind vor Ort, wir freuen uns im Gegenzug über eine kleine Spende.

Wir freuen uns darauf, euch begrüßen zu dürfen. Lasst uns gemeinsam Spaß haben!

Auch das kostenlose Ausleihen unserer über 800 Spiele ist an diesem Abend natürlich möglich. Die Geschäftsstelle ist über den kompletten Abend besetzt.