Gemeinsame Brettspielzeit!

Wir laden zur gemeinsamen Zeit voller Spaß, Strategie und Spannung. Egal, ob erfahrener Brettspieler oder neugierig auf die faszinierende Welt der Spiele.

Lust auf einen Abend voller Spaß, Strategie und Gemeinschaft? Dann schnapp dir deine Freunde, Familie, Nachbarn oder komm allein zu unserem monatlichen Spieleabend, es warten noch weitere Spielebegeisterte Mitspieler auf dich!

Egal, ob du ein Fan von Brettspielen, Kartenspielen oder modernen Gesellschaftsspielen bist, bei uns findest du garantiert das perfekte Spiel für jeden Geschmack! Von Klassikern bis hin zu brandneuen Hits – die Auswahl ist schier endlos! Bei über 800 Spielen wirst auch du eines finden.

Genervt von langen Regelwerken? Keine Sorge! Unsere erfahrenen Spieleerklärer stehen bereit, um dir und deiner Gruppe alle Regeln zu erklären. So bleibt mehr Zeit zum Spielen und weniger für das Lesen von Anleitungen. Du wirst sehen, wie schnell du in die Spiele eintauchst und unvergessliche Momente erlebst!

Ansonsten darf gerne auch mitgebracht werden, was die Spielesammlung hergibt. Ob leichtfüßiges Familienspiel, brettharter Expertentitel, anspruchsvolles Kennerspiel oder wildes Partyspiel, ihr seid völlig unbeschränkt in eurer Auswahl. Mitspieler*innen finden sich bestimmt.

Bring gute Laune mit und entdecke zusammen mit anderen begeisterten Spielern neue Lieblingsspiele. Egal, ob du ein erfahrener Spieler oder ein Neuling bist, hier ist für jeden etwas dabei!

Übrigens haben wir auch zahlreiche Spiele für unsere Kleinen ab 2 Jahren im Angebot, es lohnt sich also auch mit kleinen Spielefans vorbeizukommen oder Spiele auszuleihen.

Getränke und Knabbereien sind vor Ort, wir freuen uns im Gegenzug über eine kleine Spende.

Unsere Spieleausleihe hat an diesem Abend auch geöffnet. Es können die komplette Zeit all unsere Spiele auch ausgeliehen werden.