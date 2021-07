Gemeinschaft. Jetzt! - Spaziergang zu den Kunstwerken mit EBBA Kaynak

Das Kunst- und Kulturprojekt „Gemeinschaft. Jetzt!“ setzt bis zum 31. Oktober 2021 ein Zeichen für Gemeinschaft, Solidarität und Zusammenhalt – gerade in dieser Zeit von Corona, die vielen Menschen Sorgen und Ängste bereitet, Vereinsamung bedeutet und persönliche Begegnungen einschränkt.

Das Ziel des Projekts ist es, die Menschen in der Stadt auch in Pandemiezeiten in den Dialog darüber zu bringen, wie wir als Stadtgesellschaft zusammenleben möchten, was uns als Bürgerinnen und Bürger wichtig ist, wie wir auf der Wegstrecke niemanden verlieren und was wir voneinander für das friedliche und respektvolle Miteinander brauchen. Und wir wollen darüber reden, wo die Schwierigkeiten, Defizite und Herausforderungen liegen.

Im Zentrum des Projekts stehen die Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler Nina Joanna Bergold, Oliver Braig, Lambert Mousseka, Helga Kellerer und Francisco Klinger Carvalho. Ihr Gemeinschaftswerk, die Schriftkunstarbeit „Gemeinschaft. Jetzt!“, macht die Stadtkirche sichtbar zum Ausgangspunkt für gemeinwohlorientierte und für weitere künstlerische Aktivitäten, die sich rund um die Stadtkirche befinden. Umrahmt wird das Kunstprojekt durch ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm mit Vorträgen, Führungen und Workshops.