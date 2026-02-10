Gemeinschaft: Kleidertausch-Party "Tauschen statt Kaufen"

Voller Kleiderschrank - aber trotzdem nichts dabei, das gefällt?

Gemeinsam schaffen wir Platz für Neues, schonen die Umwelt und finden vielleicht auch unser nächstes Lieblingsteil.

So funktioniert es: Bringe bis 14.30 Uhr max. 15, gut erhaltene und gewaschene Kleidungsstücke. Danach darf so viel mitgenommen werden, wie man möchte. Übrige Kleidungsstücke werden am Ende des Tages gespendet.

Für die Geselligkeit sorgen Kaffee und Kuchen. Gäste sind jederzeit willkommen!