Gemeinschaftskonzert 50 Jahre Filderstadt

Die Akkordeonorchester aus Filderstadt feiern das 50-jährige Bestehen der Stadt mit einem großen Gemeinschaftskonzert unter dem Titel "AKKzellent" am 29.11.2025 um 19 Uhr in der Filharmonie in Bernhausen. Mehr als 50 Musikerinnen und Musiker des AHC Sielmingen, des AC Bonlanden und der Musikschule Filderstadt bringen unter der Leitung von Dirigent Rolf Weinmann das auf die Bühne, was sie mit dem Instrument verbinden: ein vielfältiges Programm von Rock bis Filmmusik, das Groß und Klein zusammenbringt. Denn Gemeinschaft macht für sie das Vereinsleben aus – egal, ob es um Konzertreisen in verschiedene Länder, Konzerte mit Orchestern der Partnerstädte oder Auftritte in Filderstadt selbst geht. Das zeigen sie auch beim Galakonzert, bei dem neben den Akkordeonisten auch Gesang, Trompete, Saxophon, Percussion und E-Gitarre mitwirken.

Ein weiteres Highlight: Weltklasse-Akkordeonist Matthias Matzke ist zu Gast und wird ebenfalls mit dem Gemeinschaftsorchester auf der Bühne stehen.