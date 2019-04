Gemeinwohl-Ökonomie - Eine faire Wirtschaft ist möglich! Impuls-Abend

Erderwärmung, knappe Rohstoffe und zunehmende soziale Ungleichheit: Können wir "weiter so" wirtschaften? Welche Alternativen stehen zur Verfügung und wie lässt sich ein Wandel gestalten?

Die Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) liefert Impulse für einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel. Die Lebensqualität und nicht der Gewinn stehen bei ihr im Mittelpunkt. Weltweit setzt sich die GWÖ-Bewegung für eine faire Wirtschaft ein. In Baden-Württemberg haben sich Unternehmen und Kommunen bereits auf den Weg gemacht und nutzen die "Gemeinwohl-Bilanz" als Orientierungsrahmen. Sie setzten Werte wie Menschenwürde oder ökologische Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihres Wirtschaftens. In dieser Veranstaltung erfahren Sie mehr über die Hintergründe der Gemeinwohl-Ökonomie und ihre Akteur*innen - und wie Sie sich engagieren können.

