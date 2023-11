Gemischtes Doppel

Agnès und Daniel Besse nehmen in ihrer Komödie die "Patchwork"-Beziehung zwischen Julie, Hélène, Luc und Dimitri unter die Lupe. Alle Vier sind sehr attraktiv, charmant und gutbetucht.

Eines Abends taucht Luc unverhofft bei Julie auf, mit welcher er ehemals liiert war ehe er Hélène kennenlernte – und heiratete. Doch auch das ist schon wieder vorbei und reumütig möchte er zu Julie zurückkehren. Doch diese wehrt die Avancen am Abend ihres Hochzeitstages mit Dimitri ab. Und ist kurz darauf selbst die Verlassene.

Die Karten werden also wieder neu gemischt und sie kommen sich dabei natürlich gehörig ins Gehege. Was gerade noch so leicht und selbstverständlich erschien, gerät ins Trudeln. Komisch und grotesk versuchen sie mit ihren Liebes- und Eifersuchtsdramen zurechtzukommen, konfrontiert mit ihrem eigenen Versagen und ihren Vorurteilen.

Ein kapriziöser, höchst amüsanter, geistreicher und im doppelten Sinn auch schlagfertiger Abend, inklusive Tiefschläge - Pariser Edelboulevard vom Feinsten.

Es ist besser, den Kopf und den Körper einer Geliebten zu haben…

von Agnès Besse und Daniel Besse

Eine Komödie in 17 Szenen

Deutsch von Annette und Paul Bäcker