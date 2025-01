Gemischtes Doppel

„In mir paukt und trompetet es seit einigen Tagen sehr (Tromba in C), ich weiß nicht, was daraus werden wird.“

Vielleicht waren dies die ersten Ideen zu Robert Schumanns 2. Sinfonie, die – ungeachtet ihrer lichten Tonart C-Dur – ein komplexes Werk ist, in dem man deutlich das Ringen des Komponisten mit seinen psychischen Krisen heraushören kann. Schumann schrieb 1845, die Beschäftigung mit Bach und die Komposition der Sinfonie seien seine Therapie, um sich von seiner Depression zu heilen. Heraus kam eine Sinfonie, von der die zeitgenössische Kritik bewundernd schrieb: „Wer wollte jetzt noch an Schumanns Genius zweifeln?“

Als Schumann wiederum einige Jahre später den 20jährigen Johannes Brahms kennenlernte, hatte er keinen Zweifel an der Genialität des Jüngeren: „Wenn er seinen Zauberstab dahin senken wird, wo ihm die Mächte der Massen, im Chor und Orchester, ihre Kräfte leihen, so stehen uns noch wunderbarere Blicke in die Geisterwelt bevor“, schrieb er kurz nach der Begegnung. Und in der Tat trugen Brahms’ Zauberkräfte ihn durch ein langes, erfülltes Komponistenleben bis zu seinem letzten Orchesterwerk, dem tiefsinnigen Doppelkonzert, in dem er die beiden Soloinstrumente häufig so geschickt verschränkte, dass er mit Fug und Recht von einer konzertierenden achtsaitigen „Riesengeige“ sprechen konnte.

Clara Schumann, die beiden Herren tief verbunden war, wenn auch auf unterschiedliche Weise, ergänzt diesen bewegenden Konzertabend durch ein bemerkenswertes Kleinod: Ihr origineller Marsch entstand ursprünglich für Klavier zu vier Händen und wurde orchestriert von Julius Otto Grimm, den wiederum mit Brahms eine lebenslange Freundschaft verband.