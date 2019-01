Gemma Ray - "Psychogeology"

× Erweitern Gemma Ray

Das englische Wort „rock“ hat viele Bedeutungen, doch für Gemma Ray ist die wichtigste wohl eine andere als für die meisten Musiker. Die in Berlin lebende Sängerin und Songwriterin aus Essex hält an der grundlegendsten Wortbedeutung fest, die da wäre: Fels, Gestein. Wenn Ray auf Tour geht nimmt sie sich stets Zeit die Landschaft zu erkunden. Sie ist von den Felsen fasziniert, die jenseits unserer Städte existieren und davon wie klein wir und wie unbedeutend selbst unsere größten persönlichen Probleme sind.

Gemma Ray hat immer wieder mit namhaften Künstlern wie Sparks, Alan Vega von Suicide, Howe Gelb und der Arrangeurin Fiona Brice gearbeitet.

Eine Platte zu machen bedeutet für sie, „persönliche Schwächen zu feiern und sie in etwas zu verwandeln, das mir Freude macht und hoffentlich auch anderen aus der Seele spricht.“

Eine Menge ihrer Songs widmen sich der Verbindung zwischen Emotionen und Landschaft – wie die beiden sich gegenseitig widerspiegeln und einander nähren, und wie diese Assoziation Erinnerungen an geliebte Menschen inspiriert.

So strotzt auch ihr neuestes Album „Psychogeology“ vor komplizierten Arrangements und Strukturen, inklusive Chor- und Streicherarrangements. Gemma Ray selbst beschreibt ihr jüngstes Werk als „eine Ode an die Majestät der Landschaft, an das Ausmaß der Natur und der Zeit, und an die unausweichliche Gewissheit, dass jedes menschliche Leben eines Tages einen winzigen Teil weiterer Landschaften bilden wird.“

Gemma Rays Website

Gemma Ray auf Facebook