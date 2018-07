Wie lebte ein Offizier im Ludwigsburg des 19. Jahrhunderts? Der gebürtige Ludwigsburger und Generalleutnant Karl von Linck hat gerade um seinen Abschied aus dem Militärdienst gebeten.

44 Jahre diente er unter König Wilhelm I. und König Karl.

Auch wenn er in verschiedenen Verbänden und Garnisonen stationiert war, so ist er doch mit seinem Geburts- und Dienstort Ludwigsburg eng verbunden.

Karl von Linck entführt Sie mit seinen fesselnden Erzählungen in das Jahr 1885. Bei einem Spaziergang durch die alten Straßen, Gassen und Kasernen teilt er mit Ihnen seine persönlichen Erinnerungen an das Leben beim Militär und an die Königszeit. Begeben Sie sich mit ihm auf eine Reise durch die Garnisonstadt Ludwigsburg.