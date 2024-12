Generation Sandwich zwischen Job, Kindern und Eltern

In dieser herausfordernden Zeit neigen insbesondere wir Frauen dazu uns komplett aufzureiben. Perfekte Mutter, Tochter, Partnerin und Kollegin, um nur einige der Anforderungen zu nennen.

Wir haben meist den Anspruch in allem perfekt zu sein und das kann kein Mensch leisten. Ich kenne das aus eigener Erfahrung.

In diesem 90-minütigen interaktiven Vortrag gebe ich Ihnen Strategien und Übungen an die Hand damit Sie nicht selbst in eine Überforderung kommen. Diese können Sie dann ganz unkompliziert in Ihren Alltag integrieren.

Denn nur wenn Sie selbst mental und körperlich gesund bleiben, sind Sie dazu in der Lage dieses gewaltige Pensum zu meistern.