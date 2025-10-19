Die 80er und 90er sind zurück – auf der Bühne und in deinem Herzen!

Olaf Bossi, preisgekrönter Comedian, Hit-Musiker ("Das Modul") und Familienmensch, nimmt dich mit auf eine Reise durch die Kultjahre deiner Jugend und das verrückte Leben von heute. Telefonzellen, Bandsalat und Viva TV - ist das echt schon so lang her? Eigentlich sind wir doch noch Jugendliche – nur mit jahrelanger Erfahrung… und Rückenschmerzen! Wo ist die Zeit eigentlich hin? Jetzt sind wir also erwachsen und führen den Laden, dabei ist manchmal schon eine Eltern-WhatsApp Gruppe eine Challenge. Olaf holt uns zurück in die Zeit, als wir auf Fotos noch jung aussahen (ohne Filter), und zeigt mit treffsicheren Pointen, wie verrückt und liebenswert das Leben damals war – und heute ist. Von Elternchaos, Alltagspannen bis zur digitalen Überforderung trifft Olaf den Nerv der Generation XY und von allen, die wissen wollen, wie wir in einer Welt ohne WLAN, aber dafür mit Langeweile überlebt haben. „Generation XY: Die 80er, die 90er und das Leben heute“ – ein Abend voller Erinnerungen, Lacher und Geschichten, die uns alle verbinden. Also schnapp dir deine Lieben, die Buffalos und das Neon-Shirt und sei dabei – diese Show wird legendär!