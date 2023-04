Jugendliche aus Ludwigsburg und Markgröningen zeigen, wie ein Konzertformat der Zukunft aussehen könnte, bei dem das gemeinschaftliche Erlebnis im Mittelpunkt steht.

Ein gemeinschaftliches Konzert Goethe-Gymnasium Ludwigsburg Helene-Lange-Gymnasium Markgröningen Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Stuttgart Jugendmusikschule Ludwigsburg Wie könnte ein Konzertformat der Zukunft aussehen? Mit seiner Antwort entfernt sich das Format »Generation Zukunft Musik« auch in seiner zweiten Ausgabe von einer reinen Frontalveranstaltung und wird zu einem Rundum-Erlebnis. Genutzt wird dafür erstmals die Alte Reithalle des Kunstzentrums Karlskaserne als neuer Frei- und Spielraum für zukunftsweisende Ideen. Jugendliche aus Ludwigsburg und Markgröningen haben in mehreren Intensivworkshops den Kern des Musizierens und Kreativseins ergründet und formen aus ihrer Erfahrung einen Konzertrahmen, in dem das gemeinschaftliche, kommunikative Erlebnis im Mittelpunkt steht. Sie als Publikum hören nicht nur den ausgezeichneten Ensembles der vier beteiligten Schulen zu, sondern sind mittendrin – in einer spannenden und gemeinschaftsstiftenden Gesamtdramaturgie.